 

Советник офиса Зеленского пригрозил России потерями в войне с Украиной: Страшная мясорубка

02.11.2021, 10:49, Разное
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На Украине нередко звучат одиозные заявления в адрес России. Напряженные отношениях между двумя странами усугубляются непродуманной риторикой отдельных политических деятелей.

Недавно отметился советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он заявил о том, что российские военные не смогут справиться с украинской армию в том случае, если будет развязана полномасштабная война.

Чиновник сообщил в эфире телеканала “Украина 24”, что будет “страшная мясорубка”. Арестович отметил, что несмотря на все трудности для Незалежной, Россия не сможет решить свои политические задачи силовым методом.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что соперники понесут колоссальные военные потери техники и личного состава. Стоит отметить, что это уже не первое провокационное высказывание Арестовича.

Ранее он говорил о планах направить в сторону Москвы украинские ракеты. Данный опус был высмеян российским МИД.

Кроме того, в Москве заявили, что отдельные украинские личности, представляющие общественные интересы, играют на антироссийских настроениях. Также они создают крайне неблагоприятную атмосферу, которая точно не способствует налаживанию отношений двух стран.



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