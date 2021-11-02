 

В транспорте Москвы в октябре выявлено 50 тысяч нарушений масочного режима

02.11.2021, 10:48, Разное
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“В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы”, – заявил руководитель ГКУ “Организатор перевозок” Владислав Султанов.

В столичном транспорте ежедневно контролируется соблюдение масочного режима. В период “длинных” выходных за ношением средств индивидуальной защиты следят 1,5 тысячи контролеров, уточнил Султанов.

В октябре специалисты выявили 50 тысяч нарушений антиковидных мер, в сентябре – 40 тысяч. При отсутствии маски пассажиру московского транспорта грозит штраф в пять тысяч рублей.

Ранее Султанов сообщил, что средствами индивидуальной защиты пользуются 99% пассажиров московского метро. Он призвал жителей и гостей столицы носить маску правильно.



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