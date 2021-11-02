Мнение: Чудо-таблетки

Лекарства от ковида уже в ближайшее время могут быть введены в оборот. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране. "Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет – с теми, кто занимается этим", – отметил Путин.

Так разрабатываются или в ближайшее время будут введены в оборот? Между разработкой и введением в оборот раньше было какое-то время, в течение которого изучались разные там побочные эффекты, противопоказания. Сегодня, похоже, эту часть решено опустить, что в целом верно: задача — не вылечить, задача — максимально снизить нагрузку на Пенсионный фонд, поэтому какие такие побочные эффекты?

Проблема в том, что лекарств от ОРВИ не существует. Лечение всегда симптоматическое. Что именно там «коллеги» надули Путину в уши — неясно. Ясно то, что когда вакцины окончательно «отыграют» и перестанут вызывать доверие (откровенно говоря, они и сейчас не слишком хорошо воспринимаются), то на подходе будет чудо-таблетка, не имеющая аналогов, которая лечит всё.

Задача — подсадить всё население страны на фармацевтику, сделать его смертельно больным и критически зависимым от медпрепаратов. «А кто не купит — тому отключим газ». По сути, решается две задачи — создается рынок вакцин и чудо-лекарств, которые в принудительном порядке (а Медведев в своей статье уже открытым текстом говорит о поголовно-принудительном порядке вакцинации) будут вкалываться людям. Вторая задача — здоровых людей быть не должно. Живи ярко, умри быстро.

В определенном смысле «новая нормальность» (и ее российская проекция) — это жуткое воплощение общества ефремовского Торманса с его делением на короткоживущих и долгоживущих. Кжи у Ефремова подвергались эвтаназии, швабовские и путинские фашисты поступают немного иначе — человек должен мучительно болеть, и годам к 50 умирать. А потребуется — и раньше. И проблема социального обеспечения решена раз и навсегда. Какие-такие пенсии?

Нынешняя людоедская знать не первый десяток лет лелеет надежду, что удастся окончательно обнулить все социальные обязательства государства. Так просто это сделать не получается. Хотя уже пройдено немало стадий: и «монетизация» льгот, и «оптимизация» всей социальной сферы, и повышение пенсионного возраста. Плюс теперь удачно подвернувшийся ковид. Задача решается, и решается успешно: сокращение числа пенсионеров измеряется уже миллионным порядком в год. Но этого мало, очень мало. Нужно, чтобы эти бесполезные существа дохли десятками миллионов.

Поэтому и задача: через резкое ухудшение здоровья народа обеспечить его вымирание. Но не просто вымирание, а гибель после завершения «продуктивного» возраста. Отработал на своего феодала — можешь подыхать.

Ничего другого за концепцией поголовного привязывания людей к фармацевтическим препаратам не стоит. В данном случае и глобальные фашисты, и их российские подшефные действуют, как банальные драгдилеры: подсаживают людей на дозу. Российским даже объяснять ничего не надо — они начинали свою трудовую деятельность в этом качестве. Достаточно вспомнить молодые годы.

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