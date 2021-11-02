Нутрициолог Дробышева назвала целебные свойства свеклы

Нутрициолог Анна Дробышева в рамках общения с журналистами пояснила о целебных свойствах свеклы. Этот овощ обладает универсальной пользой, в то же время некоторым его употреблять не стоит.

В свекле содержится элемент под названием бетацианин, который представляет собой мощный антиоксидант. Он существенно замедляет рост раковых опухолей. Свекла снижает артериальное давление, улучшает работу печени, укрепляет стенки сосудов, помогает в выведении лишней жидкости из организма.

В то же время свекла после варения препятствуют полноценному усвоению кальция. Тем людям, которые страдают остеопорозами, от ее употребления необходимо отказаться. Полезным является и сое свеклы, его нужно после отжима настаивать около двух часов. Напиток в чистом виде не употребляется. По словам Дробышевой, он разбавляется водой в пропорции 1:4.

Свеклу не желательно употреблять людям с болезнями ЖКТ, которые находятся в острых стадиях. Аккуратнее с данным продуктом нужно быть пациентам с сахарным диабетом, пишет портал Nation News.