 

Нутрициолог Дробышева назвала целебные свойства свеклы

02.11.2021, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нутрициолог Анна Дробышева в рамках общения с журналистами пояснила о целебных свойствах свеклы. Этот овощ обладает универсальной пользой, в то же время некоторым его употреблять не стоит.
В свекле содержится элемент под названием бетацианин, который представляет собой мощный антиоксидант. Он существенно замедляет рост раковых опухолей. Свекла снижает артериальное давление, улучшает работу печени, укрепляет стенки сосудов, помогает в выведении лишней жидкости из организма.

В то же время свекла после варения препятствуют полноценному усвоению кальция. Тем людям, которые страдают остеопорозами, от ее употребления необходимо отказаться. Полезным является и сое свеклы, его нужно после отжима настаивать около двух часов. Напиток в чистом виде не употребляется. По словам Дробышевой, он разбавляется водой в пропорции 1:4.

Свеклу не желательно употреблять людям с болезнями ЖКТ, которые находятся в острых стадиях. Аккуратнее с данным продуктом нужно быть пациентам с сахарным диабетом, пишет портал Nation News.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Армия: За что повысили оклады российским военным?

04.08 / Мощный взрыв в порту Бейрута попал на видео

16.06 / В Poco рассказали о способе починить камеру Poco X2, но это сработает не у всех

14.10 / Мнение: ЖЖ проникает в Ютуб

08.04 / Елена Ильиных и Сергей Полунин поделились новыми фотографиями сына Мира

31.12 / Анита Цой поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

21.09 / Алексей Навальный посвятил жене пост с признанием в любви: “Юля, ты меня спасла”

02.10 / В ГД РФ предложили давать людям выходные при депрессивных расстройствах

17.11 / Мнение: Почему в магазинах сплошная дрянь

30.06 / Ножки будут как с обложки: косметическая процедура, за которую салоны просят круглую сумму (а мы сделаем бесплатно на дому)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика