Эксперт Шапарин предупредил об опасности восстановления протектора шин

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02.11.2021, 10:22, Разное
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Эксперт Антон Шапарин пояснил о правильной эксплуатации шин. Он поделился информацией о том, как продлить срок их службы.
Аналитики отмечают, что стоимость автомобильных шин в РФ существенно увеличилась. С начала года их цена выросла на 15-20%. Шины представляют собой объект естественного износа, поэтому важно придерживаться определенных правил, чтобы получалось мягко двигаться и так же тормозить. Когда износ уже произошел, то восстанавливать покрышки не только не имеет смысла, это вдобавок еще и опасно.

Шапарин назвал истории с наваркой шин бессмысленными. При этом процессе используется резиновая смесь, которая не должна применяться в данной индустрии. Она не обеспечивает надлежащего качества сцепления дорогой. Иногда нарезка происходит таким образом, что углубляется протектор. В результате шина теряет свою прочность.

В этом году из-за пандемии коронавируса наблюдается дефицит шин определенных размеров. В связи с этим автомобилисты покупают подержанный вариант. При выборе таких шин важно учитывать некоторые моменты. В частности, необходимо обращать внимание на год выпуска и условия хранения. Если последние не соблюдались, то по бокам будут присутствовать небольшие растрескивания. Главное, чтобы отсутствовали локальные вздутия, поскольку такие шины эксплуатировать нельзя.

В процессе хранения шину нужно надеть на диск. Их следуют сложить горизонтально в столбик. Тогда получится продлить срок хранения шины и ее эксплуатации, пишет портал iReactor.



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