На Камчатке открыли первый центр цифрового образования для детей

Первый центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка», направленный на развитие знаний и навыков в области программирования, открыт на полуострове по нацпроекту «Образование», сообщила министр образования региона Александра Короткова.

«Центр цифрового образования неслучайно открылся в одном из самых оживленных и застраиваемых районах Петропавловска-Камчатского – он станет притяжением талантливых детей, живущих неподалеку. Посещать «IT-куб. Камчатка» смогут ребята от 7 до 17 лет любого уровня подготовки, готовые погрузиться в мир информационных технологий», – приводит ее слова ТАСС.

Сообщается, что центр смогут посещать более 400 детей ребят из краевой столицы и близлежащих населенных пунктов. Образовательный процесс будет выстроен на основе проектной деятельности. Дети будут заниматься программированием, робототехникой, мобильными разработками, развивать логику, память и внимание.