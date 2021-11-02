 

На Камчатке открыли первый центр цифрового образования для детей

02.11.2021, 10:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПервый центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка», направленный на развитие знаний и навыков в области программирования, открыт на полуострове по нацпроекту «Образование», сообщила министр образования региона Александра Короткова.

«Центр цифрового образования неслучайно открылся в одном из самых оживленных и застраиваемых районах Петропавловска-Камчатского – он станет притяжением талантливых детей, живущих неподалеку. Посещать «IT-куб. Камчатка» смогут ребята от 7 до 17 лет любого уровня подготовки, готовые погрузиться в мир информационных технологий», – приводит ее слова ТАСС.

Сообщается, что центр смогут посещать более 400 детей ребят из краевой столицы и близлежащих населенных пунктов. Образовательный процесс будет выстроен на основе проектной деятельности. Дети будут заниматься программированием, робототехникой, мобильными разработками, развивать логику, память и внимание.



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