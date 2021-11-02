 

Украина начала производить собственные боеприпасы для гранатометов

02.11.2021, 10:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина начала выпускать боеприпасы для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства, сообщила пресс-служба Специального конструкторского бюро «Вектор-В».

«На Украине появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов. ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» передало для серийного выпуска на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В разработки нашей компании», – говорится в сообщении в профиле бюро в Facebook.

Отмечается, что гранаты будут выпускать на военном заводе «Импульс» в городе Шостка Сумской области, который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром». Через несколько месяцев первую партию планируют поставить в армию.

Компания уверена, что налаживание серийного производства позволит решить одну из неотложных потребностей украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая до сих пор до сих пор обеспечивалась за счет импорта.

«Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний», – говорится в сообщении. Гранаты для автоматического и подствольного гранатометов разработали специалисты бюро. Работа продолжалась около двух лет.

Ранее на Украине решили наладить производство турецких беспилотников Bayraktar.



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