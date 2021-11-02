 

Подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД задержали в Подмосковье

02.11.2021, 10:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПолицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрея Новосельцева, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что подозреваемого задержали в Королеве, передает ТАСС.

По словам представителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, подозреваемый в ходе допроса сообщил, что «мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего».

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым оказался 60-летний житель Подольска, знакомый дочери Новосельцева. Мужчина якобы задолжал более 6 млн рублей.

Напомним, бывший замначальника ГУЭБ МВД РФ Андрей Новосельцев был найден убитым 25 октября в помещении бани на частном участке садового товарищества «Родник-1» в Новой Москве. Он погиб от колото-резаных ранений.



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