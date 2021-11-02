Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Украины Кожару

Адвокаты экс-министра обжаловали постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 5 октября. Суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, с 5 октября по 3 декабря 2021 года, с альтернативой в виде залога в 7,037 млн грн.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставили без изменений, а апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Арест Кожары продлевается уже не впервые, но раньше суд назначал в качестве альтернативной меры пресечения залог размером 14 млн грн.

Дочь убитого Екатерина Старицкая 5 октября сообщила в Facebook, что в рассмотрении дела в суде закончился этап допроса свидетелей. Следующие заседания состоятся 10 ноября и 30 ноября, и больше заседаний в этом году не будет.

Жена экс-министра Марина Козерод в суде продолжала настаивать на версии, согласно которой Кожара не виноват в убийстве – якобы она пыталась отобрать пистолет у Старицкого, когда произошел выстрел, сообщил “Судебный репортер”.

https://www.facebook.com/katia.staritskaya/posts/10159075155306888

Контекст:

Бизнесмен Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля 2020 года в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая дочь убитого Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО. 11 июня суд снова повысил размер залога до 14 млн грн и заключил экс-министра под стражу.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

23 декабря прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Кожары. Его обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах.

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