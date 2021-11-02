 

“Женщина-вулкан”. Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни

02.11.2021, 10:06, Новости дня
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Певица предстала в голубых облегающих джинсах, черном свитшоте, украшенном цепями по линии плеча и рукава, а также с белой плетеной сумкой на массивной цепи.

“Мои дорогие, как ваше настроение? Эта неделя будет горячей. Перед выходом альбома мы приготовили для вас еще один сюрприз”, – написала она.

Пост певица сопроводила хештегом “Я жива” – так называется ее грядущий альбом.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Шикарнейшая! Безупречный вкус, как всегда! Обожаю ваш стиль! Каролиночка, какие же у вас красивейшие глаза. Просто чудо!” – отметила подписчица sasha_mixaylenko.

“Женщина-вулкан. Огонь, огонь”, – написал hurramradjabov.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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