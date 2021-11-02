“Опора” обжалует результаты выборов мэра Харькова

“Мы будем подавать жалобы в городскую территориальную избирательную комиссию. Обжалование в суд у нас будет еще в течение нескольких дней. Если нас не удовлетворит результат от городской территориальной избирательной комиссии, то, думаю, обратимся в суд”, – сказал он.

Зинченко уточнил, что согласно процедуре, на обжалование результатов в ТИК дается два дня, а в суде – пять дней.

По его словам, сейчас в “Опоре” считают сфальсифицированными минимум 467 голосов в пользу кандидата Игоря Терехова, но проверки еще не окончены.

“Только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал сдаваться [подавать документы] в Основянскую ТИК, что голосов за господина Игоря Терехова на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке”, – рассказал он.

После этого начали проверять информацию в других районах. В Новобаварском нашли девять участков, на которых цифры не совпадают – всего 397 голосов.

Занявший второе место Михаил Добкин заявил в Facebook о “грубых фальсификациях” во время голосования и подсчета голосов.

“Я иду в суд. Здесь дело не в “Добкине с его амбициями”. У нас, у всех харьковчан, во времена Терехова уже во второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы хотим. И здесь уже дело принципа”, – написал он.

https://www.facebook.com/100053013288829/videos/389032179593223/

Также заявил, что считает выборы сфальсифицированными и не признает результаты, кандидат Дмитрий Маринин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2031959020296583&id=100004475141970

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть “Опора” заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов

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