 

“Опора” обжалует результаты выборов мэра Харькова

02.11.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы будем подавать жалобы в городскую территориальную избирательную комиссию. Обжалование в суд у нас будет еще в течение нескольких дней. Если нас не удовлетворит результат от городской территориальной избирательной комиссии, то, думаю, обратимся в суд”, – сказал он.

Зинченко уточнил, что согласно процедуре, на обжалование результатов в ТИК дается два дня, а в суде – пять дней.

По его словам, сейчас в “Опоре” считают сфальсифицированными минимум 467 голосов в пользу кандидата Игоря Терехова, но проверки еще не окончены. 

“Только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал сдаваться [подавать документы] в Основянскую ТИК, что голосов за господина Игоря Терехова на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов на избирательном участке, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке”, – рассказал он. 

После этого начали проверять информацию в других районах. В Новобаварском нашли девять участков, на которых цифры не совпадают – всего 397 голосов.

Занявший второе место Михаил Добкин заявил в Facebook о “грубых фальсификациях” во время голосования и подсчета голосов.

“Я иду в суд. Здесь дело не в “Добкине с его амбициями”. У нас, у всех харьковчан, во времена Терехова уже во второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы хотим. И здесь уже дело принципа”, – написал он.

https://www.facebook.com/100053013288829/videos/389032179593223/

Также заявил, что считает выборы сфальсифицированными и не признает результаты, кандидат Дмитрий Маринин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2031959020296583&id=100004475141970

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов. 

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть “Опора” заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Республики Донбасса и Киев договорились по двум статьям закона об особом статусе

01.08 / Лукашенко заявил возможности сохранить «Белгазпромбанк» без Газпрома

30.06 / В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины

16.09 / Марина Порошенко может возглавить список “Европейской солидарности” на выборах в Киевсовет – СМИ

04.11 / Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю

28.11 / В РАН отреагировали на убийство физика-ядерщика из Ирана

12.11 / BMW представила новый электрокроссовер BMW iX

22.06 / Ватикан призвал Италию не принимать закон о криминализации гомофобии. Говорят, он ограничивает свободу мысли католиков

20.02 / В Курганской области доить коров начали умные машины

21.07 / “Офигенная”. Дорофеева засветила глубокое декольте. Фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика