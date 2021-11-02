 

Уруский увольняется из-за срыва запуска реестра оборонных закупок – StateWatch

02.11.2021, 10:06, Новости дня
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В записке говорится, что Минстратегпром пока не может своевременно выполнить решение Совета нацбезопасности и обороні “О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины” в части запуска реестра, введенного в действие указом президента Владимира Зеленского от 20 августа 2021 года.

В соответствии с этим решением министерству было поручено обеспечить в шестимесячный срок функционирование реестра оборонных закупок.

В письме указан ряд требований к защите информации реестра, которые не может выполнить министерство без дополнительных работ и закупок. Среди них – разработка пакета технической и эксплуатационной документации и построение комплексной системы защиты информации.

Управление просит потратить около 400 тыс. грн на разработку пакета технической и эксплуатационной документации и около 600 тыс. грн для построения комплексной системы защиты информации реестра.

В то же время, срок выполнения последнего требования – шесть месяцев, что ставит под угрозу своевременную реализацию поручения по запуску реестра.

В StateWatch подчеркивают, что без запуска полноценного реестра исполнителей оборонных контрактов невозможно подписывать новые контракты на выполнение закона “Об оборонных закупках”.

Контекст:

Закон “Об оборонных закупках” был принят Верховной Радой 17 июля 2020 года. Закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами – с другой.

Для того чтобы закон заработал, необходимо было разработать и обновить более десяти подзаконных нормативно-правовых актов. Однако в феврале State Watch сообщил, что Минстратегпром и Минобороны не приняли нужных актов из-за чего оборонные закупки были сорваны.

Уруский занимает пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины с июля прошлого года. О том, что его могут уволить с должности, СМИ стали писать с начала октября.

1 ноября он написал заявление об уходе с занимаемой должности. Ожидается, что ее рассмотрят на заседании парламента 3 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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