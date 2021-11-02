Минздрав рекомендовал “Арбидол” для лечения и профилактики COVID-19

Ведомство дополнило раздел, посвященный лабораторной диагностике вируса, уточнены схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания.

В тексте рекомендаций говорится, что искусственные моноклональные антитела (МКА) обладают вируснейтрализующим действием по отношению к SARS-CoV-2. Так, они препятствуют инфицированию клеток человека и останавливают репликацию вируса. Отмечается, что эти средства не зарегистрированы в России, поэтому их назначение возможно только при наличии решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение. Моноклональные антитела применяются при лечении больных в стационаре.

При этом, помимо прочих групп пациентов, они могут быть показаны беременным женщинам с COVID-19, пожилым пациентам и людям с сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, в новых рекомендациях Минздрав разъяснил возможности взаимозаменяемости разных препаратов в схемах лечения.

Эксперты усовершенствовали схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе. Для тех, кто лечится дома рекомендуется умифеновир (международное непатентованное наименование “Арбидола”).

“Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения этиологического диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы ИФН-α, препараты индукторов ИФН, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир”, — сказано в официальном документе Минздрава.

Особое внимание уделено безопасности медицинских сотрудников и пациентов после контактов с заболевшими COVID-19. Так, здоровым, людям из групп риска, к которым относятся лица старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями, эксперты Министерства здравоохранения рекомендуют принимать “Арбидол” по 200 мг два раза в неделю. При контактах с людьми с диагностированным коронавирусом предписывается принимать Арбидол в дозировке 200 мг 1 раз в день в течение двух недель. Такая же схема профилактики обозначена для медицинских работников, ежедневно сталкивающихся с инфицированными COVID-19.

В рекомендациях Минздрава “Арбидол” фигурирует начиная с пятой версии, опубликованной ведомством еще весной 2020 года. Минздрав также одобрил внесение изменений, свидетельствующих о специфической активности препарата в отношении вируса SARS-CoV-2, в инструкцию препарата. “Арбидол” относится к противовирусным препаратам прямого действия. Принцип его работы заключается в том, что активное вещество препарата препятствует слияния липидной оболочки вируса и мембраны клетки организма человека.

С момента разработки “Арбидола” было проведено более 120 доклинических и клинических исследований его эффективности, около трети из них — зарубежные (США, Австралия, Китай, Франция и другие страны).

Тринадцатая версия рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции была подготовлена ведущими российскими экспертами, учитывавшими новейшие научные данные о препаратах и схемах лечения COVID-19. Разработанный документ направлен в регионы страны для применения в клинической практике.