 

Роспотребнадзор закрыл ТЦ в Москве за нарушение ограничений.

02.11.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Торговый центр “Арколь” расположен по адресу проспект Буденного, 108. Специалисты Роспотребнадзора вместе с правоохранительными органами проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ.

Выяснилось, что там отсутствуют бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не были организованы дезобработка контактных поверхностей, уборка помещений с применением дезсредств, отсутствовали санитайзеры для обработки рук, разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции, не была организована термометрия сотрудников, сообщила ведущий специалист-эксперт московского управления Роспотребнадзора Анна Плахова.

“В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд”, – приводит ее слова Агентство городских новостей “Москва”.

За выявленные нарушения работу торгового центра могут приостановить на срок до 90 суток согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России.

Ранее сообщалось, что штраф и приостановка деятельности грозит московскому парку киноприключений “Мастер Панин”. Причина – проведение массового мероприятия в период нерабочих дней.

В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / У женщин диапазон нормального артериального давления оказался ниже, чем у мужчин

22.06 / Дочь и вдова Алексея Баталова намерены получить с Натальи Дрожжиной более 10 миллионов рублей

27.01 / Михаилу Ефремову в тюрьме дали прозвище «дядя Миша»

30.06 / «Это даже близко не конец»

22.10 / В пижаме на работу: как не сойти с ума на удаленке

21.07 / Названы лучшие для жизни регионы России

25.08 / Дешёвые китайские смартфоны обвинили в воровстве денег и персональных данных пользователей

29.09 / ЕСПЧ присудил более 9 тысяч евро пенсионеру из Марий Эл

06.05 / Ешь бедных

30.09 / Экс-президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика