 

В связи с беспрецедентными туманами Сергей Лавров пригласил президента Польши посетить Москву

02.11.2021, 9:31, Разное
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Министерство иностранных дел направило президенту Польши Анджею Дуде срочное приглашение посетить Москву и встретиться там с руководством России.

Эксперты связывают это с беспрецедентно низкой видимостью в столице из-за туманов.

В официальной депеше, переданной польскому лидеру российским послом, содержится настойчивое требование незамедлительно прилететь в Москву, «пока существуют располагающие к этому условия». Факт отправки подобного приглашения подтвердил министр Сергей Лавров, но отметил, что визиты польских политиков высокого уровня в Россию необходимы для поддержания баланса сил в Восточной Европе и укрепления взаимопонимания между странами.

– Сегодня уникальный шанс увидеть Москву такой, какой она бывает очень редко. Туман очень красивый, шпиль здания МИДа с земли даже не виден. А берёзу можно за 20 метров и не заметить. Самое время встретиться с польским руководством и изложить им наше видение на роль Польши в современной истории и её перспективы на международной арене, – прокомментировал ситуацию Лавров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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