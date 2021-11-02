Лучшие роботы-пылесосы на 2021 год

Достойный робот-пылесос может избавить вас от тяжелой работы по уборке. Они представлены в различных ценовых диапазонах. Они обладают потрясающими функциями, включая картографию, навигацию, самоочистку и даже самостерилизацию.

Мы провели более сотни тестов 40 моделей и остановились на 4 лучших роботах-пылесосах, каждый из которых имеет свои преимущества.

1. Лучший в общем: Xiaomi ROIDMI Eve Plus

2. Лучший в уборке: Ecovacs Deebot T8 AIVI

3. Лучший по бюджету: Eufy RoboVac 15C Max

4. Лучший в деталях: iRobot Roomba i7+

1. Лучший в общем: Xiaomi ROIDMI Eve Plus Self-emptying Robot Vacuum



Цена: ~32 990 ₽

Мы были удивлены, обнаружив, что это самая мощная и надежная модель среди всех, учитывая ее умеренную цену. Но результаты тестов не врут. Он убирает быстро и почти ничего не оставляет после себя. Он опустошает пылесборник за 12 секунд. Самое интересное, что среди 14 протестированных нами самоочищающихся робо-пылесосов он единственный может стерилизовать пылесборник. И он также единственный, у которого по истечении 7 дней в пылесборнике не было плесени и запаха.

Выдающиеся характеристики

Быстрое удаление пыли: Робот выгружает отходы в пылесборник, когда возвращается домой. ROIDMI потребовалось всего 12 секунд, чтобы выгрузить 97,4% отходов (95,3% для второго лучшего). Мы измерили количество собранных отходов в одноразовом мешке для сбора пыли и подсчитали, что мешка хватит на 2 месяца ежедневных отходов. Это 2 месяца, в течение которых вам не придется думать о его замене.

Самостерилизация: Программа стерилизации и дезодорации запускается и работает в течение 30 минут после того, как станция для сбора пыли заканчивает опорожнение пылесборника. Для ROIDMI и 13 других самоопорожняющихся роботов-пылесосов мы позволили отходам (пыли, овсянке и т.д.) находиться в пылесборнике в течение 7 дней. На 7-й день все остальные модели имели запахи и плесень, кроме ROIDMI. Разница была шокирующей, когда мы рассмотрели тестовые карточки под микроскопом: бактерии и пылевые клещи в других 13 моделях были в 100 тысяч раз выше, чем в ROIDMI. Подумать только, что это было всего лишь 7 дней хранения отходов! Что может произойти через месяц или даже дольше? Мы желаем, чтобы другие бренды обратили внимание на эту проблему, как это сделали ROIDMI.

Другие характеристики, которые вам понравятся

Сильное всасывание: мощность 2 700 л.с., пылесос и швабра 2-в-1. Он мгновенно всасывает металлические шарики, кожуру фруктов, волосы и мелкую пыль.

Качественная уборка: Швабра движется по Y-образному маршруту и без труда отмывает обычные пятна. И не оставляет после себя разводов от воды.

Превосходное время автономной работы: По результатам наших тестов, время автономной работы пылесоса является лучшим в отрасли: в среднем 198 минут. Даже после уборки 200㎡заряда хватает.

Интеллектуальное управление устройством: APP настраивает уборку (время, площадь, виртуальные стены и т.д.), простое голосовое управление.

Что нужно улучшить

Защита от спутывания: Согласно ROIDMI, щетка V-образной формы не спутывает волосы. Однако после чистки мы обнаружили на щетке несколько нитей очень длинных волос. С другой стороны, волосы были легко удалены с помощью специального инструмента, которым комплектуется робо-пылесос.

1. Лучшее в уборке: Робот-пылесос Ecovacs Deebot T8 AIVI



Цена: ~1295₽

В этой модели большое внимание уделено уборке, так как это очень важно в Китае, где базируется компания Ecovacs.

Выдающиеся характеристики

Выдающаяся производительность при уборке: Два резервуара для воды с различными режимами на выбор. Мы использовали турбо-режим для очистки пятна от кофе за 3 часа. Он закончил уборку после 2 запусков. (Когда вы пылесосите ковер, вам нужно снять насадку для швабры).

Встроенная камера: Вы можете видеть с точки зрения робота в APP, как он убирает. Кроме того, вы можете записывать, делать скриншоты и даже разговаривать с людьми, находящимися перед роботом-пылесосом. Это не может заменить камеры наблюдения, но все же это весело.

Другие особенности

Самоочищение: Средний уровень удаления пыли составляет удовлетворительные 93,6%.

Хорошее избегание препятствий: Во время “теста на носки” более половины протестированных моделей столкнулись с носками. Но пылесос быстро обнаруживал носки, избегал их и убирал вокруг них. Это заслуга передовых технологий лазерной навигации и визуальной навигации AI.

Управление с помощью интеллектуального устройства: Простое расписание APP и голосовое управление.

Что нужно улучшить

Всасывание: Мощность всасывания 1 500 п.п. далека от конкурентоспособной для робота-пылесоса такой цены. Во время теста он пропустил много металлических шариков.

Эффективность защиты от спутывания волос: В ходе испытаний наблюдалось спутывание волос, что потребовало ручной очистки.

1. Лучший по бюджету: Eufy RoboVac 15C Max



Цена: ~17,514.29₽

Эта модель от развивающегося бренда Eufy – хороший бюджетный выбор, если у вас небольшая квартира и меньше потребностей в уборке.

Выдающиеся характеристики

Низкий уровень шума: При тестировании пылесос показал средний уровень шума 57 дБ. Это немного выше, чем заявляет Eufy (55 дБ), но все равно заслуживает внимания.

Приземистый размер: Его высота составляет всего 2,85 дюйма. Это позволяет ему проходить под большинством мебели. Но обратите внимание, что он такой короткий только потому, что у него нет лазерной навигационной части в верхней части.

Другие характеристики, которые вам понравятся

Сильная мощность уборки: мощность пылесоса в 2,000pa не впечатляет. Но когда пылесос обнаружил впереди сильную грязь, он усилил всасывание в течение 1,5 секунд. Это огромное преимущество перед другими моделями аналогичной цены.

Управление с помощью смарт-устройств: APP-расписание и голосовое управление.

Что можно улучшить

Отсутствие швабры: Это базовый робот-пылесос.

Эффективность защиты от спутывания волос: В ходе испытаний наблюдалось спутывание волос, что потребовало ручной уборки.

Небрежная навигация: Робот оснащен старинной инерциальной навигационной системой (INS). Точность низкая из-за дрейфа гироскопа, ошибки калибровки и проблем с чувствительностью. И ошибка навигации накапливается со временем. Он не компетентен для больших площадей или сложных планировок

1.Лучший в деталях: iRobot Roomba i7+



Цена: ~74 490 ₽

Стандарты функций и дизайна инструмента столь же высоки, как и его цена. Он отлично справляется с функциями защиты от спутывания и распознавания штор.

Выдающиеся характеристики

Защита от спутывания: Мы заметили, что только несколько прядей длинных волос запутались на щетке после 4 проходов. Благодаря резиновым щеткам волосы были отброшены на дальние концы. И вы можете легко удалить их, когда снимете щетки.

Распознавание штор: Многие роботы-пылесосы не убирают под шторой, потому что “видят” ее как препятствие и избегают ее. i7+ был единственным из протестированных, который преодолевал шторы и убирал под ними.

Другие функции, которые вам понравятся

Самоочищение: 95,3%-ный уровень удаления пыли был только рядом с Xiaomi ROIDMI Eve Plus. А мешок для сбора пыли был лучшего качества, чем у большинства других.

Сильная мощность уборки: Во время тестов он убирал довольно хорошо. Мощность пылесоса 2 200 л.с. не является лучшей среди всех. Но конструкция с двумя резиновыми щетками дополняет его: одна оттирает мусор от земли, а другая подметает его к насадке.

Управление с помощью умного устройства: Простая настраиваемая уборка с помощью APP. Он способен начать уборку, когда вы выходите из дома. Но, согласно нашим тестам, на эту функцию может повлиять плохое соединение.

Что нужно улучшить

Короткое время работы от аккумулятора: 75 минут работы может оказаться недостаточно даже при уборке небольшой квартиры.

Отсутствие швабры: Вы можете проигнорировать эту модель, если вам нужен робоуборщик, который еще и убирает, хотя пылесосит он неплохо.

Вердикты основаны на результатах тестов. Их не обязательно ранжировать. Вы можете выбрать подходящий вариант в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.