 

В Германии призвали ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2»

02.11.2021, 9:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», чтобы остановить рост цен на газ на европейском рынке.

Зедер сообщил в интервью газете Bild, что необходим «ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

При этом ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна выступает против «Северного потока – 2», несмотря на газовый кризис в Европе.

Напомним, 18 октября сообщалось, что первая нитка «Северного потока – 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что запуск газопровода способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

«Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено еще 10 сентября.



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