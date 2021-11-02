В МИД назвали основные цели РФ на конференции в Глазго

Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет подниматься в том числе на стартовавшей в Глазго 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). «Исходим из четкого понимания необходимости согласованных действий всего международного сообщества. Для нас ключевыми задачами на Конференции сторон являются признание роли лесов, в том числе лесных проектов, а также атомной энергии как реального инструмента борьбы с изменением климата», – цитирует его РИА «Новости».

Он отметил, что изменение климата – серьезный вызов для РФ с учетом масштабов ее территории.

«Наша «зеленая» повестка охватывает весь спектр природоохранных направлений: от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны. Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу. Еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития», – сообщил Вершинин.

По словам замминистра, основной задачей сессии является завершение согласования оставшейся части Правил реализации Парижского соглашения.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.