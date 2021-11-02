 

“Полезный кайф”. Влад Яма показал, что делает в салоне красоты каждые три месяца

02.11.2021, 9:12, Новости дня
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По словам 39-летнего хореографа, он очень любит свою работу, но в ней “есть серьезные минусы”.

“Минусы тоже есть, особенно с появлением телепроекта “Твій день” [на “1+1″] в моей жизни много стало грима. На прошлой неделе, эфирная неделя моя, из семи дней я гримировался все семь. Это, конечно, страшно звучит. Мне самому не верится. С этим нужно бороться. А борюсь я с этим примерно раз в три месяца”, – объяснил подписчикам в начале видео Яма.

После он показал, как лежит на кушетке, пока с ним проводят косметологические процедуры.

“Скажите, а если у меня грим семь раз в неделю, а вот эту процедуру делают раз в три месяца, у меня вообще есть шансы?” – спросил на камеру у сотрудницы салона Яма. Она посоветовала ему проходить эту процедуру каждый месяц, на что Яма ответил: “Договорились”.

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Скриншот: vladyama_official / Instagram


Скриншот: vladyama_official / Instagram


Скриншот: vladyama_official / Instagram


Скриншот: vladyama_official / Instagram


Скриншот: vladyama_official / Instagram

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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