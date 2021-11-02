 

Украина начала производить боеприпасы для гранатометов

02.11.2021, 9:12, Новости дня
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Гранаты для автоматического и подствольного гранатометов разработали специалисты бюро. Работа продолжалась около двух лет.

“В Украине появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов!.. Несмотря на пандемию, нам удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний”, – говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

В компании отметили, что переданные для серийного производства выстрелы ВОГ-17В позволят решить неотложную потребность украинской армии в боеприпасах для автоматических гранатометов, которая сейчас обеспечивается за счет импорта.

https://www.facebook.com/sdbVectorV/posts/677469910324618

“Украина становится одной из 12 стран мира, которые имеют замкнутый цикл производства боеприпасов для ведения ближнего боя. Это знаменует начало восстановления боеприпасной отрасли Украины”, – отметила пресс-служба “Укроборонпрома”.

Гранаты будут выпускать на военном заводе “Импульс” в Шостке. Через несколько месяцев первую партию планируют отправить в армию, сообщил гендиректор “Укроборонпрома” Юрий Гусев в комментарии ТСН.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/4245564762233554

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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