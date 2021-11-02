 

В Днепропетровской области погиб солдат-срочник, его смерть расследует ГБР

02.11.2021, 9:12, Новости дня
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“Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован в больницу, где скончался 1 ноября”, – говорится в сообщении.

В ГБР по факту смерти открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

По данным ТСН, умерший – 21-летний призывник из Херсонской области, инцидент с военным произошел в дислоцирующейся в Кривом Роге воинской части №3011 Национальной гвардии Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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