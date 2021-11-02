15 девушек, которые не побоялись сделать себе чёлку и стали выглядеть в разы круче, доказав, что одна деталь может изменить и вас
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В жизни девушки так бывает, что один поход к хорошему парикмахер может кардинально изменить жизнь и внешность, покруче любого пластического хирурга.
Девушки из нашей сегодняшней подборки не побоялись изменений и поэкспериментировали с челкой и не прогадали, ведь им на самом деле очень идёт! Осторожно, эта подборка может вызвать желание повторить этот трюк.
Кажется, этот образ мне больше подходит
Я долго сомневалась, но сделала это
Я пожалела… пожалела, что не решилась на это раньше
Челка красиво закрывает лоб
Я долго думала и наконец-то решилась
Как вам мой новый образ?
Я очень люблю эксперименты и ни капли не жалею о этом поступке
Даже улыбка стала шире
Как будто-то совсем другой человек
Наконец-то решилась
Мне очень нравится, я чувствую себя немного круче и сильнее!
Вуаля, мне нравится мой новый стиль
До и после моего похода к парикмахеру
Думаю, мне идёт
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