 

15 девушек, которые не побоялись сделать себе чёлку и стали выглядеть в разы круче, доказав, что одна деталь может изменить и вас

02.11.2021, 8:28, Разное
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В жизни девушки так бывает, что один поход к хорошему парикмахер может кардинально изменить жизнь и внешность, покруче любого пластического хирурга.

Девушки из нашей сегодняшней подборки не побоялись изменений и поэкспериментировали с челкой и не прогадали, ведь им на самом деле очень идёт! Осторожно, эта подборка может вызвать желание повторить этот трюк.

Кажется, этот образ мне больше подходит

Я долго сомневалась, но сделала это

Я пожалела… пожалела, что не решилась на это раньше

Челка красиво закрывает лоб

Я долго думала и наконец-то решилась

Как вам мой новый образ?

Я очень люблю эксперименты и ни капли не жалею о этом поступке

Даже улыбка стала шире

Как будто-то совсем другой человек

Наконец-то решилась

Мне очень нравится, я чувствую себя немного круче и сильнее!

Вуаля, мне нравится мой новый стиль

До и после моего похода к парикмахеру

Думаю, мне идёт



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