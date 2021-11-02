Таинственный древесный крокодил нападает на людей на Новой Гвинее

Покрытые джунглями горы и долины острова Новая Гвинея, что к северу от Австралии, хранят в себе множество редких видов животных, в том числе, судя по всему, те, которые еще не известны ученым.

Сравнительно недавно именно в этих лесах знаменитый австралийский зоолог Тим Фланнери обнаружил два новых вида древесных кенгуру, которые обитают лишь на одной небольшой территории.

Местные леса настолько малоисследованы, что есть небеспочвенные теории о том, что вымерший в Австралии и Тасмании сумчатый волк (тилацин) и по сей день обитает где-то в глубинке индонезийской части Новой Гвинеи.

В 1955 году в австралийском журнале “The Wide World” вышла статья некоего Уокера Пирсона под названием “То, что пожирает людей”. В ней рассказывалось о том, что в дебрях Новой Гвинеи обитает неизвестное науке существо, которое живет на деревьях или часто заползает на них, и является как охотящимся хищником, так и активным падальщиком.

Первым делом указывается, что это нечто определенно рептилия, что-то вроде огромной ящерицы. Папуасы называют это существо словом Ау-Анги-Анги, что означает “крокодил, который живет на деревьях”.

Согласно легенде, этот зверь очень опасен для человека, потому что когда он видит одинокого человека в лесу, он начинает преследовать его, регулярно пытаясь ударить жертву по ногам своим длинным хвостом, чтобы заставить ее упасть. И если человек упадет, то ему будет очень плохо, потому что “древесный крокодил” тут же накидывается на него и начинает рвать мягкий живот своими острыми как иглы зубами.

Обычные новогвинейские крокодилы тоже опасны для людей, но они не лазают по деревьям. Когда добычи в лесу мало и живых людей не попадается, этот зверь любит залезать на “деревья мертвецов” – деревья, на которых папуасы хранят тела умерших родных, укладывая их на доски. Судя по всему, для “древесного крокодила” тела мертвых людей не менее вкусны, чем живые.

В той же статье приводятся две истории. Одна из них рассказывала, что однажды группа деревенских старейшин пришла к магистрату и стала просить его избавить их от ужасного Ау-Анги-Анги. Они в красках описывали опасность от этого чудовища и уверяли, что это соседняя деревня с помощью колдовства наслала его ни них.

Другая история была про то, что к помощнику мирового судьи Томпсону прибежал обеспокоенный мальчик из деревни Гибу, что недалеко от устья реки Турама. Он сообщил, что двое мужчин из его деревни обнаружили в джунглях огромную ящерицу размером с крокодила. Когда они попытались накинуть ей на шею петлю, она резко отреагировала, сбив хвостом одного из туземцев по имени Сигай и откусив предплечье другого туземца.

Второму мужчине, несмотря на рану, удалось убежать обратно в деревню, а вот Сигай оказался в плену чудовища. Он стал ему прислуживать, называл его Богом и даже мог кататься на его спине. Дочь этого мужчины каждый день ходила на опушку леса, чтобы поговорить с отцом, задавать вопросы о будущем деревни и оставлять еду.

Мальчик утверждал, что тоже видел этого “Бога”, после чего судья Томпсон отправился в ту деревню и в нужный момент последовал за дочерью Сигая в ​​джунгли. Когда она привела его в нужное место, Томпсон не заметил там Сигая, зато мельком увидел какое-то очень большое животное, похожее на крокодила, которое как раз лезло вверх на дерево.

Скорее всего вторая история довольно сильно приукрашена, но что-то странное там определенно произошло.

Статья Пирсона не единственное доказательство существования этого криптида. Еще одним можно посчитать документ, написанный отцом Жозефом Гуисом – французским миссионером, работавшим среди народов роро и мекео в глубине Папуанского залива. Между 1897 и 1901 годами Гуис опубликовал статьи о своем опыте работы в двух французских церковных журналах, которые в 1936 году были объединены в книгу под названием “Жизнь папуасов. Юго-восточное побережье Новой Гвинеи (Роро и Мекео)”.

В одном месте Гуис описывал следующее:

“Некоторые деревни в районе Мекео не хоронят своих мертвых, а укладывают их на платформах из ветвей, построенных в джунглях, пока не останется только скелет. Каждое утро трупы промывают холодной водой до полного разложения или до тех пор, пока они не исчезнут, потому что там появилась огромная игуана, Ау-Анги-Анги.

Этот людоед выходит ночью пожирать трупы. И существование и свирепость этого существа широко обсуждались, некоторые люди оспаривали вероятность того и другого. Но сегодня уже нет никаких сомнений в реальности этой гигантской игуаны. Один из наших братьев – храбрый человек и к тому же вооруженный ружьем – сбежал от этого монстра, увидев его в джунглях недалеко от Онхинфеке.

Священник в Инауайе насмехался над одним из местных жителей за то, что тот так боялся Ау-Анги-Анги. “Вы видели его сами?” – спросил священник. “Я его видел?” – переспросил туземец и добавил “Я видел, как он ел мою жену!”

Еще один документ, где упоминалось это существо, это годовой отчет территории Папуа за 1936-1937 годы, подготовленный вице-губернатором – сэром Хьюбертом Мюрреем). Сэр Хьюберт Мюррей был судьей и вице-губернатором Папуа с 1908 по 1940 год.

В этом отчете было подробное описание экспедиции Айвана Кэмпиона “в неописуемо изрезанные районы дельты вокруг истока Папуасского залива”.

Кэмпион был опытным исследователем. В 1927/28 году вместе с Чарльзом Кариусом он решил пересечь страну от реки Флай до реки Сепик. Он взял с собой двенадцать местных полицейских и двадцать семь осужденных в качестве носильщиков в пятимесячную экспедицию по неизведанной территории, населенной неконтактными враждебными племенами.

4 мая 1936 года Кэмпион и его отряд пробивались через джунгли вверх по реке Кикори в сторону реки Моби. Вдруг один из полицейских потянул Кэмпиона за руку и указал на большое дерево на берегу реки. Наверху он увидел то, что сначала показалось ему огромным древесным кенгуру. Тут же другой полицейский выстрелил в животное и на землю упала гигантская ящерица, забившись в предсмертной агонии.

Кэмпион отметил, что животное был длиннее самого крупного местного крокодила и все еще держало в челюстях убитого им кускуса (разновидность поссума) размером с фокстерьера. Кэмпион пришел к выводу, что зверь был достаточно большим и сильным, чтобы напасть и убить человека. Полицейские сказали, что это существо зовут Ау-Анги-Анги.

Прочитав это, сэр Хьюберт Мюррей оставил собственный комментарий в документе насчет загадочного “крокодила”.

“Я впервые услышал о “наземном крокодиле” или “древесном аллигаторе” много лет назад. Я никогда не видел ни одного и его существование подвергалось сомнению. Ахуя-ова, известный уроженец Порт-Морсби, сказал мне, что он застрелил одного из них и видел двух других. Тот, кого он застрелил, дрался со свиньей, которую разорвал на куски.

По его словам, он был размером с маленького крокодила. Он разрезал его, вырезал жир и сделал масло, которое продал мистеру Баллантайну, бывшему казначею. Реалистичность этой истории предполагает, что в ней есть некая основа.

Два других, которые он видел, были, по его словам, такими большими, что он боялся стрелять – в одном случае он спрятался за деревом, в другом он убежал.

У Ахуи также была жуткая история о человеке по имени Горохи, чью собаку схватил один из этих “аллигаторов”. Горохи спас собаку, но потом эти существа схватили его самого, подняли на дерево и разорвали на куски. Его голову нашли у подножия дерева”.

Итак, что это такое? Сэр Хьюберт в свое время сослался на мнение миссионера, преподобного Парри, что это мог быть близкий родственник комодского дракона (Varanus komodoensis), и что популяция этих существ на Новой Гвинее достаточно небольшая.

Дракон Комодо – самая большая ящерица в мире, может достигать 3 метра в длину и весить 70 кг, как человек. Известно, что некоторые особи достигают 90 кг. Такие существа действительно могут быть описаны как большие крокодилы. Однако трудно поверить, что что-то настолько тяжелое и неприспособленное к древолазанью может регулярно лазить по деревьям.

Самая крупная из известных ящериц Новой Гвинеи – это Варан Сальвадора или крокодиловый варан (Varanus salvadorii) одна из крупнейших ящериц в мире, которая может достигать в длину 265 см (в основном за счет очень длинного хвоста).

Она отлично лазает по деревьям. Однако весит крокодиловый варан максимум 14 кг и он определенно не представляет опасности для человека. Так что либо тут какое-то другое существо, либо преувеличение от встречи с очень крупным крокодиловым вараном.