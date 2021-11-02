Посол Италии заявил о поддержке признания вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

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02.11.2021, 8:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНовый посол Италии в РФ Джорджо Стараче рассказал о сложностях с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

«Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) еще продолжает свою работу…Это технический, а не политический вопрос, и нам всем следовало бы защищать его от инструментализации и полемики, каковые, на мой взгляд, не способствуют диалогу, который ведется между Москвой и Брюсселем», – передает «Коммерсант» слова Стараче.

Итальянский дипломат также дал прогноз по срокам решения вопроса.

«Для меня вопрос признания «Спутника V» один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты», – сказал он.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V».



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