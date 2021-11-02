 

В Киеве объяснили, почему Зеленский «пойдет на поклон» в Москву

02.11.2021, 8:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, сообщил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.

«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от РФ избавились. <…> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».

Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.

Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.



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