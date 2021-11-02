Дроны-камикадзе для охраны границ решили создать в России

В РФ разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов; ее отдельные элементы уже прошли испытания, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», – сообщил источник РИА «Новости».

Источник пояснил, что одно из главных преимуществ системы – это низкая цена применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы стоят значительно дешевле по сравнению с противокорабельными ракетами.

«При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», – добавил он.

По словам собеседника, введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России.

Барражирующие боеприпасы – класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета «воздух – поверхность», полностью уничтожаясь сам.

В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.

Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет».