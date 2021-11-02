 

7 лучших трав для восстановления энергетики

02.11.2021, 8:20, Разное
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Эти травы действительно повысят энергетику, станут источником сил, хорошего настроения, витаминов и укрепят иммунитет.

Женьшень. Пожалуй, одно из самых распространенных лекарственных растений, которое используют для того, чтобы активно работать, улучшать память и сохранять позитивный настой. Женьшень благотворно влияет на организм, снижает стресс и помогает в борьбе с хронической усталостью.

Гуарана. Семена этого растения также оказывают стимулирующий эффект. Особенно полезно оно для тех, кто занимается споротом. Гуарана повышает настроение и активность, борется с усталостью, в том числе после умственных нагрузок.

Лимонник. Плоды лимонника — отличное средство для профилактики простуды. Они повышают иммунитет, добавляют сил и энергии. Его можно добавлять в чай, чтобы восстановить силы после напряженного трудового дня.

Элеутерококк. Это растение эффективно борется со стрессом и показано тем, кто часто общается с большим количеством людей. Оно помогает справляться с эмоциями и защищает от нервных перегрузок. Повысить энергетику в весенний период с помощью настойки элеутерококка не составит труда.

Базилик. Это растение-антистресс незаменимо в весенний период для тех, кто замечает нарушения сна, теряет жизненную энергию и нуждается в энергетической подпитке.

Шалфей. Это растение помогает сконцентрироваться на работе, повышает работоспособность мозга и ограждает организм не только от стресса, но и от болезней. Использование шалфея в весенний период добавит бодрости и сил для активной и счастливой жизни.

Перечная мята. Это растение знают многие, но не все знают, что мята — отличное бодрящее средство. Она поднимает настроение, заряжает силами и помогает мягко бороться со стрессом. Мята — отличное средство для тех, кто устает и кому требуется перезагрузка.



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