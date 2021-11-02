 

НЛО заметили рядом с капсулой Dragon SpaceX

02.11.2021, 8:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время прямой трансляции миссии Dragon SpaceX, в сентябре 2021 года, очевидец заметил белый сигарообразный объект, который пролетел за плечами астронавта.

Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что пролетевший рядом с капсулой объект имеет металлический блеск. Во время перемещения он изгибается и переворачивается несколько раз.

НЛО заметили рядом с капсулой Dragon SpaceX– Это говорит о том, что данный объект рукотворного происхождения, – считает уфолог.

Уфолог уверен, что это НЛО, которое управлялось разумными существами. По мнению Уоринга, ученые NASA в курсе происходящего, поэтому стараются не разглашать данную информацию. Они, по мнению исследователя, это делают из-за того, что контакт с представителями внеземной цивилизации может в один момент сделать любую страну доминирующей мировой державой. Это говорит о том, что контакт с пришельцами пока еще не установлен.

Кроме этого, очевидец данного события поделился интересной мыслью относительно молчания экспертов NASA. Он считает, что агентство находится в патовой ситуации. С одной стороны, оно не готово признать, что НЛО курсировал рядом с капсулой, так как это чревато теми последствиями, о которых упомянул Скотт Уоринг. А с другой стороны, если бы ученые сказали, что за плечами астронавта промчался астероид или вышедший из строя спутник, то больше в эту капсулу ни одного добровольца за уши не затащишь. Ведь этот космический камень мог запросто развалить космический аппарат с пассажирами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / В Москве двое мигрантов избили подростков на детской площадке

22.09 / Перед прочтением сжечь

19.09 / Зачем Шойгу приезжал к Лукашенко: политолог назвал реальную причину

12.02 / Мнение: Зеленский на фронте

28.10 / Российские пограничники помогли заблудившимся в Охотском море сомалийским пиратам вернуться домой

23.11 / Политолог: Многовекторность Лукашенко доведет его до Гааги

01.09 / Под окнами редакции цветет Анин сад

13.05 / Анастасия Решетова косвенно подтвердила, что приняла ислам

12.03 / Мнение: Компенсация

20.06 / Автоэксперт Алексей Хресин рассказала о правилах вождения автомобиля в жару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика