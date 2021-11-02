НЛО заметили рядом с капсулой Dragon SpaceX

Во время прямой трансляции миссии Dragon SpaceX, в сентябре 2021 года, очевидец заметил белый сигарообразный объект, который пролетел за плечами астронавта.

Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал эту ситуацию. Он считает, что пролетевший рядом с капсулой объект имеет металлический блеск. Во время перемещения он изгибается и переворачивается несколько раз.

– Это говорит о том, что данный объект рукотворного происхождения, – считает уфолог.

Уфолог уверен, что это НЛО, которое управлялось разумными существами. По мнению Уоринга, ученые NASA в курсе происходящего, поэтому стараются не разглашать данную информацию. Они, по мнению исследователя, это делают из-за того, что контакт с представителями внеземной цивилизации может в один момент сделать любую страну доминирующей мировой державой. Это говорит о том, что контакт с пришельцами пока еще не установлен.

Кроме этого, очевидец данного события поделился интересной мыслью относительно молчания экспертов NASA. Он считает, что агентство находится в патовой ситуации. С одной стороны, оно не готово признать, что НЛО курсировал рядом с капсулой, так как это чревато теми последствиями, о которых упомянул Скотт Уоринг. А с другой стороны, если бы ученые сказали, что за плечами астронавта промчался астероид или вышедший из строя спутник, то больше в эту капсулу ни одного добровольца за уши не затащишь. Ведь этот космический камень мог запросто развалить космический аппарат с пассажирами.