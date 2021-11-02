Число умерших от COVID-19 в мире достигло 5 миллионов

Количество людей, умерших в результате коронавирусной инфекции, преодолело «мрачную» отметку в 5 млн, пишет CNN. Как подчёркивается в материале на сайте канала, пандемия вместе с тем продолжается — и в ВОЗ предупреждают, что окончательную победу над коронавирусом мешает прежде всего неравенство в плане доступа к медицинским средствам и вакцинам.



Reuters

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло пяти миллионов человек, пишет сайт американского телеканала CNN со ссылкой на Университет Джона Хопкинса.

По данным канала, счётчик коронавирусных смертей на сайте университета достиг цифры 5000425 в понедельник в 4:50 по североамериканскому восточному времени (11:50 по Москве). Число зафиксированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом на тот же час составило 246,7 млн.



Этот «мрачный рубеж» мир преодолел спустя почти два года после того, как китайские власти сообщили о первом случае смерти от COVID-19: 11 января 2020 года Пекин заявил о том, что двумя днями ранее в результате дыхательной недостаточности в связи с вызванной коронавирусом пневмонией скончался 61-летний мужчина, заразившийся на рынке морепродуктов города Ухань, напоминает обозреватель CNN. А уже в начале февраля на Филиппинах сообщили о первом человеке, умершем от коронавируса за пределами Китая — им стал 44-летний житель КНР, прилетевший в эту страну из Ухани.



Пандемия разворачивалась в разных странах по-разному, пишет журналист CNN. Сильнее всего от неё пострадали США, которые занимает первое место в мире и по количеству случаев заражения, и по числу погибших: по данным Университета Джона Хопкинса, в Соединённых Штатах было выявлено 46 миллионов случаев COVID-19, а скончались от болезни более 745800 американцев — то есть, больше, чем погибли во время страшнейшей пандемии гриппа 1918 года. А в настоящий момент худшую фазу пандемии переживает РФ — 28 октября Москва сообщила о новом рекорде по выявленным случаям и смертям (40096 и 1159 соответственно).



Вакцины от коронавируса помогли спасти много жизней, однако в плане доступа к ним между богатыми и бедными странами существует огромный разрыв — в мире ввели уже около 7 миллиардов доз вакцин, но на государства с низкими доходами из этого количества пришлось лишь 3,6%, говорится в материале CNN.



На минувшей неделе об этой проблеме предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус — чиновник заявил, что пандемия продолжается до сих пор прежде всего из-за неравенства в плане доступа к вакцинам и другим медицинским средствам, и отметил, что если бы вакцины распределялись в мире справедливо, то к настоящему моменту все страны мира уже смогли бы достичь установленного ВОЗ целевого показателя в 40% привитых граждан.