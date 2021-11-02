Рубль снизился к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов вторника символически снижается и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышается на 3 копейки, до 71,59 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 83,03 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время торгуется с несущественными изменениями около уровней предыдущего закрытия – чуть выше 84,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».