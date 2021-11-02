 

В Германии признали доминирование РФ на рынке газа

02.11.2021, 7:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезиденту РФ Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.

«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.

Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что РФ полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.



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