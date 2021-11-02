 

В компании Intel обещают выпустить процессоры нового поколения

02.11.2021, 7:00, Новости дня
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Представители компании Intel официально анонсировали грядущий выпуск процессоров нового, двенадцатого поколения Core. Отметим, что в сети разговоры об Intel Core 12 ведутся давно.

Отличием новых чипов станет использование архитектуры Alder Lake вместе с внедрением техпроцесса 10 Нм для адаптера.

Кроме того, разработчик рассказал о переходе своего производства на гибридные архитектуры, при которых появляются так называемые встроенные ядра. Насколько это будет полезно для будущих устройств, пока не совсем понятно. Однако разработчик обещает большую производительность, а Intel – это именно та компания, которой можно в таких вещах доверять. Остается только дождаться выпуска устройств и проверки их на практике.



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