В компании Intel обещают выпустить процессоры нового поколения

Представители компании Intel официально анонсировали грядущий выпуск процессоров нового, двенадцатого поколения Core. Отметим, что в сети разговоры об Intel Core 12 ведутся давно.

Отличием новых чипов станет использование архитектуры Alder Lake вместе с внедрением техпроцесса 10 Нм для адаптера.

Кроме того, разработчик рассказал о переходе своего производства на гибридные архитектуры, при которых появляются так называемые встроенные ядра. Насколько это будет полезно для будущих устройств, пока не совсем понятно. Однако разработчик обещает большую производительность, а Intel – это именно та компания, которой можно в таких вещах доверять. Остается только дождаться выпуска устройств и проверки их на практике.