Депутат рассказал о нацеленных на снижение безработицы среди молодежи программах

Навыки предпринимательства, как и любой другой профессии, должны развиваться с юных лет. Подросткам надо помочь развивать умение вести свой бизнес. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил депутат Александр Спиридонов, комментируя призыв парламентария Артема Метелева дополнительно профинансировать программы содействия занятости молодежи в России.

«Важны программы профессионального обучения молодых людей и карьерного сопровождения, а также платформа «Работа в России». Последняя, к примеру, помогает живущему в одном регионе человеку найти работу в другом, и вообще по всей стране», – отметил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. «В одних уголках страны рабочих мест много, в других – мало. Людям, в том числе и молодым, надо расширить возможность перемещаться по регионам и устраиваться там на новую работу или даже вести свой бизнес. За счет таких программ повышается мобильность наших граждан», – подчеркнул Спиридонов.

Депутат также поддержал призыв Метелева к коллегам обратить особое внимание на программу поддержки молодежного предпринимательства. «Президент регулярно требует расширять в стране возможности для ведения бизнеса, – напомнил Спиридонов. – Навыки предпринимательства, как и любой другой профессии, начинают развиваться с юных лет. Так, если мы можем с самого раннего возраста ребенка научить организовывать бизнес, он может вырасти в настоящего делового человека».

Напомним, в понедельник председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») выступил с проедложением выделить дополнительные 2,2 млрд рублей из бюджета, чтобы поддержать программу молодежной занятости в 2022–2024 годах. «Если все реализуем, то снизим безработицу среди молодежи в два раза и повысим трудоустройство выпускников вузов и колледжей до 92 процентов вместо 57, как сейчас», – заявил парламентарий.

Метелев перечислил проекты, которым, по его мнению, следует предоставить дополнительные финансы: платформа «Работа в России», «Ворлдскиллс Россия», «Страна мастеров», программа молодежного предпринимательства, программы профессионального обучения молодых людей и карьерного сопровождения. Он также предложил давать субсидии органам молодежной занятости. «Эти расходы мы предложили учесть при рассмотрении бюджета во втором чтении», – отметил он.

Спиридонов солидарен с предложением Метелева помочь движению «Ворлдскиллс Россия». «Это очень важное направление. Мы не только выделяем лично отдельных профессионалов и помогаем их продвижению в карьере, но и в целом создаем правильный образ страны. В нашей стране реальными действиями поддерживают людей, которые умеют эффективно работать и руками, и головой», – отметил Спиридонов.

Депутат также одобрил инициативу о снижении в РФ возрастного порога, при котором можно устраиваться на работу. «У нас сегодня молодежь очень активна, она хочет найти свое место в жизни. Об этом, кстати, говорится в исследовании, с которым выступал наш коллега по фракции Денис Майданов. Согласно этому исследованию, более 60% молодых людей хотят работать уже в достаточно юном возрасте – в 14–18 лет. Нужно поддержать их. Нужно изменить законодательство так, чтобы они могли это делать», – считает Спиридонов.