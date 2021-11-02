Елизавета II в 95 лет заявила, что «никто не будет жить вечно»

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II обратилась к участникам 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Елизавета II выступила с видеообращением. Она должна была приехать на саммит, но отменила поездку по рекомендации врачей. Королева сказала, что за «последние 70 лет» имела возможность «встретиться со многими великими мировыми лидерами» и «немного понимает, что делает их особенными».

«Иногда говорят, что то, что политики делают для людей на сегодня – это правительство и политика сегодняшнего дня, но то, что они делают для будущего поколения – это искусство государственного управления», – приводит ее слова РИА «Новости».

Елизавета II выразила надежду, что COP26 окажется «одним из тех редких случаев», когда участники поднимутся «над сиюминутной политикой и проявят истинный талант государственных деятелей». Королева указала, что Глазго был оплотом промышленной революции, а теперь стал местом, где решают проблему изменения климата. По ее словам, у мира есть шанс объединиться и создать безопасное будущее для людей и для планеты. Елизавета II подчеркнула, что «работая бок о бок», можно «решить самые трудноразрешимые проблемы».

«Многие надеются, что вы покинете эту конференцию как сообщество наций с настроем, желанием и планом реагирования на последствия изменения климата, с пониманием того, что время слов уже перешло ко времени действий, – сказала она. – Конечно, из нас смогут воспользоваться плодами этих действий, никто из нас не будет жить вечно». Она заявила, что следует действовать «для наших детей и детей наших детей».

Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.