 

Трамп счел «заснувшего» Байдена опровержением глобального потепления

02.11.2021, 6:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава американского государства Джо Байден заснул на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, сообщил экс-президент США Дональд Трамп.

Судя по видеозаписи, сидящий с прямой спиной Байден закрыл глаза на несколько секунд, открыл их, после чего вновь закрыл уже почти на полминуты. В это время к нему подошел член американской делегации, который прошептал что-то президенту США.

Трамп заявил, что «даже Байден не мог выдержать» необходимость «выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление». По словам Трампа, Байден «заснул на виду у всего мира, на самой конференции». «Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Байден на одном из мероприятий в рамках COP26 извинился перед международным сообществом за решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.



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