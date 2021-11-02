Артемьев день: приметы и традиции 2 ноября

ИСТОРИЯ

За заслуги на воинском поприще он получил должность наместника Египта. Артемий выступал против политики императора Юлиана Отступника, намеревавшегося воскресить язычество и искоренить христианство. Он истязал епископов, после чего Артемий выступил против него. За это его схватили и жестоко и пытали. Но он не отрекся от Христа и был обезглавлен.

ТРАДИЦИИ

2 ноября 2021 года у христиан считается днем атаманов и военачальников. Согласно легенде, родившимся в этот день благоволит волчица, которая защищает и оберегает их. Этот человек един с природой, умеет говорить с птицами и животными, сам того не подозревая.

В Артемьев день люди начинали готовиться к зиме. Хозяйки квасили капусту и заготавливали продукты. Главы семейств чинили ограды и занимались ремонтом в доме.

Люди отпугивали голодных диких зверей от своих домов колокольчиками. В колокольне на селе звонили в колокола. На Артемьев день верили, что голодные волки могут выйти из леса, и таким образом их отпугивали.

ПРИМЕТЫ

Если на 2 ноября лиственница стоит голой, значит зима близко. Скоро землю укроет снег, который долго не сойдет.

Если в этот церковный праздник деревья в серебре, впереди голодный год.

Волки воют, к похолоданию. А если эти животные сбиваются в стаи, впереди трескучие морозы. Если волк перебегает дорогу, это добрый знак. Если голодный хищник не тронул, то и все беды и невзгоды так же будут проходить мимо.

ЗАПРЕТЫ