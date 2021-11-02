 

Как распознать в мужчине изменника: три неявных признака, которые не замечают женщины

02.11.2021, 6:18, Разное
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Многие женщины хотя бы раз замечали странное поведение партнера, которое могло натолкнуть их на мысли о его неверности. Однако далеко не все знают о существовании трех неявных признака, которые могут помочь наверняка определить в мужчине изменника. Психолог Александр Шахов рассказал “Пятому каналу” особенности поведения неверных партнеров.

Прячет телефон

По мнению психолога, кавалер, изменяющий своей даме, никогда не позволит той взять в руки его мобильный. Мужчина, который общается с другими женщинами за спиной у своей возлюбленной, не захочет, чтобы его уличили в предательстве. Поэтому не даст своей избраннице открыть его переписку в мессенджерах, телефоне или социальных сетях, прикрываясь личными границами.

Шахов считает, что такое поведение практические всегда говорит об измене. Психолог советует парам жить открыто и делиться с партнером некоторыми деталями общения с тем или иным человеком – по его мнению, это поможет избежать проблем.

Раздражается и не интересуется партнером

Психолог утверждает, что раздражительность и внезапно появившееся равнодушие к жизни своей женщины со стороны мужчины говорит о его заинтересованности в ком-то другом. Если кавалер выглядит скучающим рядом со своей дамой, скорее всего, он уже является изменником или только решается на коварный поступок.

Поднимает тему полигамности и свободных отношений

По мнению Шахова, верным признаком неверности мужчины является резкая смена его убеждений. Если партнер, для которого такое мнение было не свойственно, вдруг заговорил о полигамности сильного пола, а в его арсенале появились истории о друзьях, которым изменять разрешают собственные жены – женщине необходимо крепко задуматься. Психолог считает, что такими разговорами избранник может прощупывать почву.



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