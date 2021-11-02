Мнение: В Севастополе отменили блокпосты

Смешно, но не тем не менее.

30 октября в Севастополе начали работать блокпосты.

1 ноября их уже начали убирать, с завтрашнего дня их в Севастополе не будет.

Городские власти заявили, что блокпосты создают трудности для граждан, а сами блокпосты уже решили задачу отпугнуть туристов (завернули 300+ автомобилей на блокпостах и с десяток человек развернули на железнодорожном вокзале), которые после объявления о недельных "выходных", бросились скупать путевки в город с пиковыми значениями эпидемии (350+ заболевших и 10-20 умерших в сутки).

Сейчас кол-во бронированний номеров в Севастополе уменьшилось. В общем, вот так и боремся с коронавирусом. Чем дольше все это продолжается, тем сложнее выстраивать происходящее в какую-то логическую последовательность.

Как давеча еще раз объяснил Медведев, это все надолго.

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