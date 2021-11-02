Мать Прохора Шаляпина обвинили во взяточничестве

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, которая работала в одной из волгоградских больниц, по делу о получении взяток от осужденных, которым она давала освобождение от исправительных работ.

«Суд в Волгограде в конце сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы одной из районных больниц Волгограда Колесниковой Елены Ивановны, которая еще весной после задержания сотрудниками правоохранительных органов согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако подсудимая отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу», – сообщил источник ТАСС.

Как отметил источник в правоохранительных органах, женщина сначала заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний.

По словам источника, следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября.

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