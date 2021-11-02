 

Мать Прохора Шаляпина обвинили во взяточничестве

02.11.2021, 5:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКраснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, которая работала в одной из волгоградских больниц, по делу о получении взяток от осужденных, которым она давала освобождение от исправительных работ.

«Суд в Волгограде в конце сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы одной из районных больниц Волгограда Колесниковой Елены Ивановны, которая еще весной после задержания сотрудниками правоохранительных органов согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако подсудимая отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу», – сообщил источник ТАСС.

Как отметил источник в правоохранительных органах, женщина сначала заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний.

По словам источника, следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября.

Ранее кунцевский суд Москвы арестовал на два месяца старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области Светлану Фесинец по делу о получении взятки.



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