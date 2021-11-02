 

Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару

02.11.2021, 5:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКиев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – сообщил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».

Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.



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