Больные надеются на Северный флот

В Республике Коми в ковидных стационарах кончается кислород. Его обещает доставить военная авиация.

«Позавчера персонал попросили снизить расход кислорода до минимума. По чуть-чуть давали, а кому-то ведь нужно и больше, кто-то сознание теряет. Как я понимаю, в достаточном объеме кислород есть только в реанимации», — говорит «Новой» пациент инфекционного отделения одной из больниц Республики Коми.

Чтобы обеспечить кислородом ковидные стационары республики, нужна военная операция: его обещает доставить в регион авиация Северного флота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СФ.

Сжиженный кислород вырабатывается на авиационных технических базах для обеспечения полетов. Однако ситуация в ряде регионов такая, что военные уже не первый раз выделяют значительные объемы газа для нужд гражданского здравоохранения. Так, в пятницу две тонны Северный флот передал в Костромскую область, ранее — в Архангельскую. В Коми будет поставляться по четыре тонны газа в неделю. Между тем суточная потребность больниц республики в кислороде составляет до 20 тонн в сутки, из которых четверть потребляет республиканская больница.

Сотрудник скорой помощи с баллоном кислорода на станции скорой медицинской помощи. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

О том, что ситуация с кислородом в Коми близка к критической, заявил в видеообращении к населению глава региона Владимир Уйба: «Мы сегодня, по сути, уже собираем с миру по нитке для того, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом. Это большущая проблема».

О проблемах с кислородом он уведомил Минпромторг накануне, однако на вопрос РБК там ответили, что регион регулярно получает медицинский кислород из других субъектов РФ, очередная партия объемом 36 тонн уже отгружена и скоро поступит.

Дефицит связан с нехваткой в Коми собственных кислородных станций. Несколько лет назад целый ряд таковых в разных населенных пунктах республики был закрыт — «оптимизирован».

Сокращая расходы на медицину, никто, как водится, не предвидел пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дышать!

Перебои с вакцинами в регионах и нехватка кислорода в больницах — первые последствия четвертой волны пандемии

Упразднены собственные «кислородки» и на промышленных предприятиях, которые могли бы выручить медицину. Например, шахта под Ухтой давно покупает газ на специальных станциях, а сейчас, когда весь газ отдается в больницы, завозит из Печоры — с другого конца огромной республики.

На последнем заседании Госсовета и.о. министра финансов Коми Александр Комлев заявил, что на строительство двух кислородных станции в Сыктывкаре и Ухте понадобится 70 млн рублей. При этом в столице республики станцию при кардиологическом диспансере обещают открыть до конца года (контракты уже заключены), а ухтинский концентратор ввести в строй в марте. Также Минпромторг пообещал выделить шесть установок для отдаленных сел Коми — но лишь в следующем году.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

—