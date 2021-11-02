 

Мнение: 71% американцев считают, что США идут в неправильном направлении

02.11.2021, 5:14, Разное
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Опрос телеканала NBC https://www.youtube.com/watch?v=tZq2aIF8t78&ab_channel=NBCNews показал, что 71% американцев считают, что их страна движется в неправильном направлении. Лишь 22% считают, что все в порядке.
Рейтинг одобрения Байдена упал с 49 до 42%, а рейтинг недоверия к Байдену вырос до 54%. Еще несколько месяцев и он успешно побьет рекорды Трампа.
Лишь 37% опрошенных считают, что Байден способен к управлению кризисами, которые сейчас стоят перед США. Остальные в большинстве своем считают, что он просто некомпетентен.

Разумеется, такой обвал показателей доверия к Байдену играет как на руку Трампу, который все активнее раскручивает тему "Трамп-2024", так и республиканцам, которые хотят через год вернуть себе контроль над Палатой Представителей и сделать Байдена хромой уткой.

Источник: Colonel Cassad



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