 

В Киеве из-за нехватки медперсонала заявили о невозможности круглосуточной вакцинации

02.11.2021, 4:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины не хватает медицинского персонала, все медики работают на грани человеческих возможностей, что делает невозможным проведение круглосуточной вакцинации от коронавируса.

«Действительно, ситуация напряженная. У нас не хватает врачей. Поэтому круглосуточное вакцинирование, я думаю, невозможно, учитывая нехватку врачей», – сообщил мэр в эфире «Украина 24», передает РИА Новости.

По словам Кличко, Киев всегда был в лидерах по темпам вакцинации населения, но сейчас из-за того, что люди массово пошли ставить прививки, центры вакцинации работают на пределе. За прошлую неделю на Украине поставили более 1,7 млн прививок от коронавируса, что больше, чем за весь июнь, заявили в пресс-службе минздрава страны.

Ранее сообщалось, что лица, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19. 



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