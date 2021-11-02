В Киеве из-за нехватки медперсонала заявили о невозможности круглосуточной вакцинации

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины не хватает медицинского персонала, все медики работают на грани человеческих возможностей, что делает невозможным проведение круглосуточной вакцинации от коронавируса.

«Действительно, ситуация напряженная. У нас не хватает врачей. Поэтому круглосуточное вакцинирование, я думаю, невозможно, учитывая нехватку врачей», – сообщил мэр в эфире «Украина 24», передает РИА Новости.

По словам Кличко, Киев всегда был в лидерах по темпам вакцинации населения, но сейчас из-за того, что люди массово пошли ставить прививки, центры вакцинации работают на пределе. За прошлую неделю на Украине поставили более 1,7 млн прививок от коронавируса, что больше, чем за весь июнь, заявили в пресс-службе минздрава страны.

Ранее сообщалось, что лица, вакцинированные российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19.