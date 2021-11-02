Франция отложила введение санкций против Британии

Британский переговорщик с Евросоюзом Дэвид Фрост приглашен в Париж 4 ноября, до этой встречи Франция не будет применять санкции против Великобритании, сообщил госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон.

Бон сообщил, что Париж «получил первые сигналы от британских властей об ускорении переговоров», ответ «на последние предложения французских властей ожидается к среде». Бон провел переговоры с «лордом Фростом» и пригласил британского переговорщика «в Париж в четверг для более подробного обсуждения трудностей в реализации соглашений» между ЕС и Великобританией.

Как отметил Бон, «для того чтобы диалог продолжился, меры, объявленные и подготовленные Францией, не будут применяться до этой встречи и рассмотрения новых ответов Великобритании, касающихся лицензий на рыболовство», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии между Парижем, Лондоном и Еврокомиссией по вопросу лицензий на рыболовство продолжатся во вторник и что «санкции не будут вводиться во время переговоров».

Канцелярия британского премьера сообщила, что Великобритания «приветствует заявление французского правительства о том, что они не будут продолжать реализацию предложенных ими мер, как планировалось, с завтрашнего дня». Кроме того, Лондон «приветствует признание Францией того факта, что для решения ряда трудностей необходимы углубленные обсуждения». Сообщается, что Фрост «принял приглашение Клемента Бона и с нетерпением ожидает дискуссий в Париже в четверг».

Напомним, французские рыболовы получили 200 британских лицензий — фактически вдвое меньше, чем требовал Париж. На днях пезидент Франции передал премьер-министру Британии документ, утверждающий методику урегулирования ситуации с лицензиями на рыболовство. Указывалось, что если Лондон не совершит действий, направленных на разрешение данного вопроса, тогда санкционные меры против Британии будут введены со 2 ноября.

Санкции могут предполагать ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов во французских портах. В перспективе британцам грозят также «энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов».