 

Шотландия выразила недовольство зависимостью от Лондона

02.11.2021, 4:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыШотландия платит высокую цену за Brexit и зависимость от Великобритании, сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Стерджен отметила, что в «шотландских супермаркетах не хватает определенных продуктов из-за проблем с обеспечением». После Brexit жители Шотландии лишились возможности «свободно перемещаться в любую точку Европы», хотя Великобритания вышла из ЕС «против воли шотландцев». При этом на саммите по климату в Глазго представители Шотландии «не сидят за столом переговоров», сказала Стерджен. «Сейчас мы повсюду видим, что на самом деле означает Brexit, и все это нехорошо», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.



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