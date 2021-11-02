Шотландия выразила недовольство зависимостью от Лондона

Шотландия платит высокую цену за Brexit и зависимость от Великобритании, сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Стерджен отметила, что в «шотландских супермаркетах не хватает определенных продуктов из-за проблем с обеспечением». После Brexit жители Шотландии лишились возможности «свободно перемещаться в любую точку Европы», хотя Великобритания вышла из ЕС «против воли шотландцев». При этом на саммите по климату в Глазго представители Шотландии «не сидят за столом переговоров», сказала Стерджен. «Сейчас мы повсюду видим, что на самом деле означает Brexit, и все это нехорошо», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.