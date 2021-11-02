В самолете из Турции в ФРГ умер россиянин с COVID-19. Его смерть заметили только после посадки

Полиция предполагает, что мужчина умер во время полета. Когда пассажиры высадились, у окна на борту самолета был обнаружен пассажир без признаков жизни.

У мужчины были закрыты глаза, возможно поэтому его смерть и не была замечена во время полета, так как его приняли за спящего. Отмечается, что в самолете пассажиры летели в маске.

По данным СМИ, умерший – коренной россиянин, проживавший в земле Шлезвиг-Гольштейн. Сообщается, что он ранее серьезно болел.

Полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета из Турции – зоны повышенного риска. Пока неясно, какие последствия будут для других пассажиров самолета.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Германия внесла Турцию в список стран “высокого риска” – регионов с особенно высоким риском заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с 17 августа, говорится в сообщении, опубликованном 29 октября 2021 года на сайте Института Роберта Коха, который специализируется на изучении инфекционных заболеваний и подчиняется министерству здравоохранения ФРГ.

Для путешественников из стран с высоким риском перед прибытием в ФРГ необходимо заполнить форму на сайте einreiseanmeldung.de и иметь при себе ее подтверждение, чтобы не отбывать 10-дневный карантин. Кроме того, следует предъявить своему перевозчику отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации либо о выздоровлении от COVID-19 перед вылетом.

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