Мнение: О тонких чувствах оскорблённых верующих

В наши дни только ангел способен не оскорбить, не ранить неосторожно вырвавшимся словом, или неаккуратной позой, или несвоевременной улыбкой тонкие души силовиков, чиновников, депутатов и служителей культа. Оскорбляются же они все на раз. По любому поводу, кроме действительно оскорбительных.

Кстати, а вы знаете, что слово оскорбление – производно от слова «скорбь»? И что истинно верующим следовало бы не оскорбляться громко из-за поведения неразумных чад, но тихо скорбеть по их поводу, ибо «сами не ведают, что творят».

И уж тем более, не доносы в следственные органы сочинять.

Кстати, насчёт органов, которые в делах об «оскорблениях чувств» как-то очень быстро возбуждаются.

Почему же никого не оскорбляет, когда военная техника и ратники с оружием в руках проходят рядом с Иверской часовней сквозь Воскресенские ворота и фотографируются на фоне иконы?

А когда некие боевики с оружием входят в храм, ломая все запреты и традиции?

Персонажи узнаваемы… А где же уголовные дела?

Ну скажите же, что #этодругое, и что я чего-то не понимаю.

Хотя ну чем оно другое-то?

—