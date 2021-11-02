Оболтус или одиночка: определяем характер человека по среднему пальцу

По мнению хиромантов, длина, ширина и положение среднего пальца, который специалисты называют пальцем Сатурна, может многое рассказать о человеке. Взглянув на особенности этой части руки, можно не только определить характер ее обладателя, но и даже предугадать его судьбу.

Средний палец выше остальных

Хироманты считают, что человека, средний палец которого находится сильно выше остальных, можно назвать одиночкой. Шумным компаниям он предпочтет вечер в одиночестве, а в людях его больше всего привлекает умиротворенность. К тому же, такие люди не отличаются болтливостью.

Средний палец ниже остальных

Обладателя короткого пальца Сатурна можно назвать безответственным. Специалисты предостерегают: такие люди не отличаются серьезностью и способны на бездумные поступки. Даже если дело касается чужих тайн и ответственных поручений.

Средний палец изогнут к указательному

Человеку с такой особенностью свойственны проблемы с самооценкой. Такие люди верят в превосходство окружающих над собой и чаще всего не верят в себя и свои возможности.

Средний палец изогнут к безымянному

Такие люди больше других нуждаются в том, чтобы чувствовать рядом с собой поддержку и опору. Дело в том, что они не выносят одиночества – это чувство преследует их довольно часто.