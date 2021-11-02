За ссору с Европой придется платить

Правящую коалицию в Польше поддерживают менее 30 процентов. Так общество реагирует на обострение отношений с Европейским союзом.

Cуд Европейского союза 27 октября постановил взыскивать с Польши по 1 млн EUR в день до момента, пока в стране будет продолжать работать Дисциплинарная палата Верховного суда. Упразднение палаты — одно из требований ЕС по отказу от судебной реформы, начатой властями страны еще в 2016 г.

Параллельно суд постановил наложить на Польшу штраф в размере 0,5 млн EUR, покуда ею не будет приостановлена добыча бурого угля в Туровском карьере, который находится на стыке границ Польши, Чехии и Германии. (Работы в карьере, как установлено экспертами, наносят ущерб грунтовым водам, причем во всех трех странах. Чехия обратилась с иском против Польши в Европейский суд, который в мае вынес решение приостановить добычу угля в Турове. Однако польская сторона не смогла «полюбовно» договориться с Чехией, и Европейский суд ввел в действие санкции. — Ред.) Этот конфликт не связан с судебными перипетиями, но совпадение двух штрафов по времени больно ударит по польскому бюджету.

Дисциплинарная палата, по мнению европейских чиновников и судей, используется польскими властями для преследования несогласных с линией правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») судей. Наиболее громким случаем было лишение судейского иммунитета Игоря Тулеи, который в 2018 году обратился к Суду ЕС с просьбой дать оценку реформе судебной власти в Польше. Решение о необходимости упразднить палату было принято еще в июле. В августе председатель Верховного суда Малгожата Мановска призвала палату прекратить работу, но та продолжила рассматривать дела. На октябрьских дебатах в Европарламенте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал заморозить деятельность палаты еще до конца 2021 г., но этот аргумент не был услышан судом в Люксембурге.

Польские медиа, ссылаясь на источники в правительстве, утверждают, что Польша не собирается платить по счетам. Так как четкий механизм наказания неплательщиков пока не разработан, следующим шагом Еврокомиссии может стать заморозка программ помощи стране или их сокращение на сумму долга. А это можно будет использовать в пропагандистской войне польских властей с Брюсселем как доказательство «злых намерений» Евросоюза в отношении поляков.

Эскалация конфликта в отношениях Варшавы и Брюсселя длится уже почти месяц. Опубликованное 7 октября решение Конституционного трибунала Польши о верховенстве положений конституции Польши над европейским правом, поставило под вопрос членство в Евросоюзе одной из самых еврооптимистичных стран ЕС. Многотысячные акции «Остаемся в ЕС», инициированные оппозицией, прошли 9–10 октября в большинстве крупных городов Польши. Только в Варшаве 10 октября на улицы вышло около 100 тыс. человек.

Фото: Alex Bona/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Подавляющее большинство поляков положительно воспринимают Европейский союз. Cогласно опросу Kantar, проведенному по заказу телеканала TVN в начале октября 2021 года, 65% респондентов оценивают членство Польши в Союзе «определенно хорошо» и еще 25% — «скорее хорошо». Негативно к нахождению в ЕС относятся лишь шесть процентов опрошенных. Это повторяет тренд последних лет: несмотря на мигрантские и иные кризисы, около 85–90% поляков стабильно высказываются за членство в Союзе.

В начале октября Конституционный трибунал опубликовал решение о примате положений конституции Польши над европейским правом. Суд заявил, что ряд законов и некоторые судебные постановления ЕС противоречат конституции Польши. Трибунал отреагировал на запрос от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который в марте 2021 г. поинтересовался, могут ли органы ЕС повернуть вспять реформу судебной власти. Тогда же, в марте, было опубликовано решение Суда Европейского союза о том, что процедура назначения судей в Верховном суде Польши (следующий шаг реформы) может нарушать европейское законодательство. «ПиС» утверждает, что Брюссель не имеет права останавливать правительство в реформе морально устаревшей судебной системы, в которой осталось множество пережитков со времен социалистического строя. Однако в европейских институтах хорошо помнят, что

именно с «косметических» реформ судебной власти начинались откаты от демократии в ряде стран — от соседней Беларуси в 1994-м до более близкой Венгрии в 2010-м.

Европейская комиссия жестко отреагировала на октябрьское решение высшего конституционного суда Польши. «Мы впервые видим вердикт, вынесенный против договоров [ЕС]», пояснил 8 октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндер. Он пообещал детальный правовой анализ принятого решения и подчеркнул верховенство решений европейских судов, в том числе Европейского трибунала над судами стран — членов ЕС. При этом комиссар заявил, что о «полэксите» говорить еще рано и речь лишь о юридическом споре.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила о том, что использует все доступные ей инструменты, чтобы удержать верховенство законов ЕС во всех странах Союза, в том числе в Польше. Оппозиция — как правоцентристская «Гражданская коалиция», так и партии и движения из левого спектра, — увидела в решении трибунала возможность заявить об инициации властями выхода из Евросоюза. «Нынешние власти в Польше — антиевропейские или как минимум чрезвычайно евроскептичные. Я не сомневаюсь, что выход из Европейского союза является частью стратегического мышления Ярослава Качиньского. Я уже много месяцев остерегаю поляков перед возможностью «полэксита», и это начинает сбываться», — пояснил лидер оппозиции Дональд Туск 8 октября в интервью телеканалу TVN. По данным опроса Института социальных и рыночных исследований (IBRIS), около 43% поляков опасаются, что вердикт трибунала может вызвать «полэксит», 45% считают иначе. При этом среди первых преобладают сторонники оппозиции, а среди вторых — действующей власти.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал утверждение о возможном выходе страны из Евросоюза абсурдными и «фейк ньюс». «Мы же не обсуждаем, существует ли лохнесское чудовище. Точно так же не имеет смысла и некий полэксит», — пояснил 14 октября в сейме Моравецкий. Он также лично атаковал Дональда Туска, назвав его раздутый европоцентризм причиной кризиса ЕС и выхода из Союза Великобритании.

Если слова Моравецкого были рассчитаны на мгновенный пиар-эффект, то у председателя «Права и справедливости», вице-премьера Ярослава Качиньского, есть более аргументированное пояснение действий его сторонников. Еще 15 сентября в интервью информационному агентству РАР он назвал это утверждение «неоднократно используемой против нас выдумкой пропаганды». «Мы однозначно видим будущее Польши в Европейском союзе. […Однако] в Союзе нарушается правило равноправия государств. Наблюдается также тенденция инструментализировать ЕС наиболее сильными его членами, в частности — Германией. Именно этому мы должны противостоять».

Фото: Krzysztof Zatycki/NurPhoto via Getty Images

Использование Германии в качестве символа несправедливости со стороны Евросоюза рассчитано не на уходящую канцлера Ангелу Меркель, а на электорат «ПиС». С возвратом на политическую сцену в июле 2021 года Дональда Туска ожили забытые за последние шесть лет обвинения в «пронемецкости» главных политических оппонентов Ярослава Качиньского. Во времена правления «Гражданской платформы» в 2008–2015 гг. Туска называли политическим вассалом Германии. Политтехнологи «ПиС» еще в 2005 г. успешно запустили в оборот словосочетание «дедушка из вермахта» — дед Туска Юзеф долгое время сотрудничал с польской разведкой в оккупированном Гданьске, был насильственно выселен из дома, но в 1944 году на короткое время был — по одной версии, принудительно, по другой, добровольно — призван в вермахт на четыре месяца. Все это время, критикуя Евросоюз, «ПиС» и лично Ярослав Качиньский делают упор на желание Германии «рулить остальными народами» — намекая, что в случае нахождения у власти продолжительное время Дональд Туск преподнесет ФРГ польский суверенитет в виде долгожданного подарка.

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Решение Конституционного трибунала — не единственный сигнал со стороны польских властей о своем «особом» положении в ЕС. Представители правящей коалиции в отдельных регионах Польши экспериментируют с другими способами не подчиняться принятым Союзом правилам — например, за счет создания «зон, свободных от идеологии ЛГБТ». В отличие от российского закона, польские местные власти в ряде городов пытались запретить любую пропаганду ЛГБТ-идеологии, а не только среди несовершеннолетних. Эта акция, начатая в 2019–2020-х в пяти воеводствах и около сотни городов и районов Польши, пошла на спад только в сентябре 2021 г., когда Еврокомиссия пригрозила прекратить финансовую помощь в рамках программы регионального развития REACT-EU на сумму 126 млн евро в год. В результате региональные парламенты четырех из пяти воеводств (самых крупных территориальных единиц Польши) отменили «зоны», но министр юстиции Збигнев Зёбро назвал их действия вынужденным ответом на «шантаж» со стороны ЕС.

Инвестиции Евросоюза, от которых Польша все еще сильно зависит, могут быть главным сдерживающим фактором в реализации все более смелых планов по реализации «особого польского пути». От дотаций из Брюсселя в значительной мере зависит успех популистской политики «Права и справедливости». Правящая коалиция щедро раздает пособия. Так, с 2016 года каждая семья имеет право на получение 500 злотых (около 110 евро) в месяц на каждого не достигшего совершеннолетия ребенка, а пенсионеры раз в год имеют право на «тринадцатую» пенсию. В 2021 году правительство объявило о запуске программы «Польский лад», в рамках которой семьи с двумя и более детьми могут получить значительные льготы при строительстве квартир и домов площадью до 75 кв. м, повысится ежегодная квота не облагаемых налогом доходов и будет предоставлено множество налоговых и социальных льгот, в первую очередь тем, кто зарабатывает ниже среднего по стране. На второго и последующего ребенка в возрасте от года до трех лет каждая семья сможет получить дополнительно до 2600 евро.

Финансы на новые социальные выплаты появятся только в случае утверждения Брюсселем польского плана по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Этот план, который может принести в бюджет Польши дополнительные 58 млрд злотых (около 12,7 млрд евро), все еще рассматривается Еврокомиссией. Затягивание решения по одобрению документа может стать успешным инструментом давления на польские власти, в то время как слишком поспешное его одобрение может де-факто направить средства Евросоюза на финансирование антибрюссельской популистской риторики. Под вопросом могут оказаться и следующие транши другой финансовой помощи Брюсселя, так как Еврокомиссия может воспользоваться новым правилом привязки выделения средств к соблюдению верховенства закона.

Правящая коалиция все еще имеет рейтинг поддержки в районе 35–40%, но это может измениться в случае утраты финансовых стимулов. Если у «ПиС» не будет ресурсов финансировать собственные обещания, поддержка партии в обществе может значительно упасть. Не по душе полякам может прийтись и неопределенный статус любых приговоров, которые будут выдавать польские суды, — не исключено, что их будут бесконечно оспаривать в европейских инстанциях либо отменят с приходом к власти других политических сил.

Мария Садовская-Комлач

— специально для «Новой», Варшава

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