Мнение: Операция “Осенний шторм”

Операция "Осенний шторм"

Относительно сообщений о том, что уже завтра турецкая армия и СНА перейдут в наступление на отряды SDF/YPG в Рожаве или северных районах Алеппо.

С военной точки зрения у турок все давно готово и вопрос начала наступления, это скорее вопрос политического решения и отношений Турции с Россией, нежели опасения, что курды смогут остановить это наступление.

Официально турки отрицают завтрашний старт операции "Осенний шторм" (название будущей операции уже вовсю раскручивается в турецких соц.сетях и на аккаунтах боевиков СНА), но они также поступали и в прошлых операциях против курдов. Так что посмотрим.

У курдов снова простой выбор – либо идти на уступки Асаду, либо держаться американцев и получить новую порцию лещей от турецкого кракена.

Турки пишут, что продолжаются закулисные переговоры РФ и Турции.

Турция и Россия ведут переговоры об очистке Кобани от сирийской курдской группировки YPG.

1. Россия сохранит свое присутствие в Кобани

2. СНА не будет развернута в Кобани.

3. Дорога M4 будет находиться под совместным турецко-российским контролем

4. Взамен Россия хочет дорогу M4 и Ариху в Идлибе.

Но стоит помнить, что это старые турецкие хотелки обменять кусок Идлиба на кусок Рожавы. Об этом раскладе ранее уже писал и до сего дня такой обмен так и не был согласован, хотя по форме он так напоминает размены "зеленых анклавов".

Фактически это старый вариант сделки за счет курдов и ХТШ.

Между тем, сегодня курды отмечают присутствие российской боевой авиации в небе Рожавы. Аэродром Камышли расширяется https://npasyria.com/en/66951/ под базирование российских боевых самолетов, так что де-факто у РФ теперь еще одна авиабаза в Сирии, хотя как аэродром подскока Камышли использовался и ранее. Также пишут, что в Камышли появились https://www.rudaw.net/kurmanci/kurdistan/011120216 и Ка-52.

Сирийцы пишут, что курды якобы предлагают вариант с обменом куска провинции Ракка на выдвижение сирийской армии к трассе М-4 и Кобани, чтобы заблокировать возможное продвижение СНА при поддержке турецкой армии.

США косвенно дают понять, что защищать курдов при прямом нападении турок не будут. Что собственно и побуждает курдов активизировать переговоры с Асадом.

Тут конечно проще подождать конкретных договоренностей или отсутствия оных.

У РФ помимо опции с потенциальной сделкой с Эрдоганом, есть и старая схема, которую уже предлагали курдам. Курды договариваются с Асадом (без уступок никак), помогают выгонять американцев, а РФ прикрывает их от турок, выходя на соглашение с Эрдоганом с возобновлением Пакта Адана. Но если курды продолжают цепляться за США и фактически вынуждают турецкое наступление, то тогда РФ конечно проще разменять часть курдских территорий на кусок Идлиба для Асада. Так что вокруг таких сделок и крутится закулисная дипломатия в Сирии. Интересно, наступят ли курды в 4-й раз подряд на те же грабли или все таки сделают выводы?

Ну и само собой, есть определенная интрига, увидим ли мы первую крупную военную операцию в Сирии с марта 2020-го года.

Если наступление начнется завтра или чуть позже на днях, онлайн-трансляция первых дней операции будет идти на этом канале https://t.me/boris_rozhin

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